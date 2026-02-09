Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerwaldkreis - Täter nach mehreren Metalldiebstählen ermittelt

Montabaur (ots)

In den Vergangenen Wochen kam es zu mehreren Fällen von Metalldiebstählen im Westerwaldkreis, auch im Bereich der Verbandsgemeinde Hachenburg. Hierbei betrat der Täter tagsüber die Grundstücke von Geschädigten und entwendete ohne Erlaubnis vordergründig Altmetall oder metallhaltige Gegenstände. In mehreren Fällen wurden der Täter, aber auch das von ihm genutzte Fahrzeug, ein Transporter mit ausländischer Zulassung, von Überwachungskameras aufgezeichnet, wodurch sich der Verdacht erhärtete, dass es sich in allen Fällen um die gleiche Person handelte. Durch Hinweise aus der Bevölkerung und nach intensiven Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Hachenburg vor einem Wohnhaus in der VG Hachenburg stehend festgestellt. Hier konnte auch der Täter angetroffen und somit seine Personalien ermittelt werden. Dieser muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Sein Fahrzeug, welches vollständig mit (Alt-)Metall beladen war, wurde mit dem Ziel einer Einziehung sichergestellt. Die Polizei Hachenburg weist aus diesem Anlass darauf hin, dass diese Art der Altmetallsammlung, auch mit Zustimmung der Eigentümer ohne amtliche Genehmigung nicht gestattet ist und zumindest eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Bei Transportern mit nichtdeutscher Zulassung, die sich regelmäßig zudem in verkehrsunsicherem Zustand befinden, liegt in der Regel keine Genehmigung vor. Anwohner werden gebeten, entsprechende Vorfälle direkt der nächsten Polizei zu melden und nach Möglichkeit die vollständigen Kennzeichen der genutzten Fahrzeuge zu übermitteln.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell