Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe stehlen Kettenbagger von Betriebsgelände

Wanzlitz/Grabow (ots)

Am Montagabend entwendeten bislang unbekannte Täter einen Kettenbagger samt Anhänger von einem Betriebsgelände bei Grabow. Nach Angaben des Geschädigten war der Kettenbagger der Marke Volvo, Typ EC20E, auf einem doppelachsigen Anhänger des Herstellers Tiki verladen und auf einem Betriebshof in Wanzlitz abgestellt.

Gegen 20:45 Uhr fuhren die Täter unberechtigt mit einem Transporter auf das Gelände, kuppelten den Anhänger an und verließen anschließend den Betriebshof. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf über 51.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat vor Ort eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen und fahndet nun nach dem Kettenbagger und dem Anhänger (Fotos anbei). Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874 / 4110, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.

