Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L12 zwischen Kühlungsborn und Bastorf - PKW-Fahrer schwer verletzt

Rostock (ots)

Gegen 22:55 Uhr des gestrigen Abends ereignete sich auf der L12 zwischen Kühlungsborn und Bastorf ein Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines PKW. Der 27-jährige Fahrer des Fahrzeugs wurde schwer verletzt.

Anhand der Erkenntnisse der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen kann der Unfallhergang wie folgt skizziert werden. Der aus Usbekistan stammende Fahrer sei auf der L12 (Grüner Weg) aus Kühlungsborn in Richtung Bastorf unterwegs gewesen und hätte - nach eigenen Angaben - aufgrund des starken Nebels eine vor einer Kreuzung liegende Verkehrsinsel übersehen. Diese überfuhr der Mann und verlor anschließend die Kontrolle über seinen Mercedes, der dann erst mehrere Meter weiter in einem Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrer wurde u.a. aufgrund des Verdachts einer Fraktur des Brustbeins in das Krankenhaus Bad Doberan gebracht. Auch sein 24-jähriger Beifahrer, der augenscheinlich unverletzt blieb, wurde zur medizinischen Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verifizierte Angaben zum entstandenen Gesamtschaden liegen derzeit nicht vor. Allein aufgrund des am PKW entstandenen Schadens ist jedoch mindestens von einer Schadenssumme in Höhe von 10.000 Euro auszugehen.

Die im Kontext des Verkehrsunfalls weiterführenden Ermittlungen obliegen nun der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell