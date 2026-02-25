Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe entwenden Laptops und Bargeld aus Firma

Hagenow (ots)

In der Nacht zu Dienstag sind bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in Hagenow eingebrochen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen sich die Unbekannten zunächst gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum den Büroräumlichkeiten eines Weiterbildungsinstitutes in der Langen Straße verschafft haben. In der weiteren Folge durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten nach derzeitigem Stand zwei Laptops und Bargeld aus einem Tresor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise zum Vorfall, der sich zwischen Montagnachmittag 15:30 Uhr und Dienstagmorgen 07:15 Uhr, ereignete, nimmt die Polizei in Hagenow (03883 631-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell