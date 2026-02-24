PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kühlschrank auf dem Dach - Polizei stoppt überladenen Van auf der A24

Suckow/Stolpe (ots)

Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe kontrollierten am Montagmittag an der Anschlussstelle Suckow auf der A24 einen Transporter, der deutlich überladen war.

Der komplette Fondsbereich des Ford Galaxy war mit Kisten, Taschen und Säcken vollgestellt. Zusätzlich wurden auf dem Dachgepäckträger neben einer Dachbox und drei Autoreifen auch ein Kühlschrank transportiert. Eine ausreichende Ladungssicherung war dabei nicht gegeben.

Aufgrund der Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um etwa 200 kg sowie der mangelhaften Ladungssicherung untersagten die Polizeibeamten dem 69-jährigen ukrainischen Fahrzeugführer die Weiterfahrt. Zudem fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

