POL-HRO: Mehrere Verkehrsverstöße im Stadtgebiet Schwerin - Polizei leitet Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein

Schwerin (ots)

Am zurückliegenden Wochenende stellten Polizeibeamte in Schwerin mehrere Verkehrsverstöße fest und leiteten entsprechende Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Am Sonntagabend gegen 23:50 Uhr fiel Polizeibeamten in der Lübecker Straße ein Pkw auf, der ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs war. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, versuchte sich der Fahrzeugführer der Verkehrskontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf missachtete er rote Ampeln und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Fahrt endete schließlich mit einer Kollision des Pkw mit einem Poller in Neumühle. Der Fahrzeugführer, ein 17-jähriger Tatverdächtiger aus Schwerin, setzte seine Flucht anschließend zu Fuß fort und versuchte, sich in einem Gebüsch zu verstecken. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Jugendlichen jedoch stellen. Der 17-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unbefugt genutzt hatte. Ein Atemalkohol- sowie ein Drogenschnelltest verliefen negativ. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Gegen den Jugendlichen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Darüber hinaus stellten die Beamten im Verlauf des Wochenendes fünf weitere Fahrzeugführer fest, bei denen der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt besteht.

In den frühen Sonntagmorgenstunden wurden zwei E-Scooter-Fahrer im Alter von 30 und 40 Jahren kontrolliert. Atemalkoholmessungen ergaben Werte von 1,29 Promille beziehungsweise 1,39 Promille. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Am Freitag gegen 23:50 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in Schwerin-Görries einen 46-jährigen Fahrzeugführer eines BMW. Aufgrund des Verdachts einer alkoholbedingten Beeinflussung sollte ein Atemalkoholtest durchgeführt werden, den der Mann jedoch verweigerte. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht, stellten Polizeibeamte zwei weitere alkoholisierte Fahrzeugführer fest. Ein 41-jähriger E-Scooter-Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 0,84 Promille auf. Bei einem 67-jährigen Pkw-Fahrer wurden 0,72 Promille gemessen. Gegen beide Männer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Alkohol und Drogen im Straßenverkehr ein erhebliches Unfallrisiko darstellen. Verkehrskontrollen werden auch weiterhin konsequent durchgeführt, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

