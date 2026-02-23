PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 50.000 Euro Sachschaden - alkoholisierter Fahrer fährt PKW in Dummerstorf in den Graben

Dummerstorf (Landkreis Rostock) (ots)

Am 21.02.2026 ereignete sich im Bereich der Dummerstorfer Chaussee zwischen den Ortschaften Kavelstorf und Dummerstorf ein Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines 53-jährigen, polnischen PKW-Fahrers.

Laut vorliegender Erkenntisse sei der Skoda-Fahrer gegen 16:50 Uhr in Fahrtrichtung Dummerstorf nach links von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der in Beselin wohnhafte Fahrer wurde im Kontext des Unfallgeschehens augenscheinlich nicht verletzt. Im Nahbereich des Fahrers stellten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch fest, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Das Ergebnis erhärtete den Anfangsverdacht - 1,44 Promille.

Im Zuge der Verkehrsunfallermittlungen und der Bergung des Skoda Superb kam es im Bereich des Unfallortes zu temporären Verkehrseinschränkungen. Der entstandene Sachschaden wird laut einer ersten Einschätzung mit etwa 50.000 Euro beziffert.

Das u.a. des Verdachts der Trunkenheit im Verkehrs geführte Strafverfahren obliegt im Weiteren der Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

