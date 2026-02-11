Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Aus Krankenhaus und Wohngruppe abgängig - Bundespolizei nimmt Mann und drei Jugendliche in Gewahrsam
Hamm (ots)
Am Dienstagabend (10. Februar) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm einen Mann und drei Jugendliche in Gewahrsam genommen.
Nach einem Mitfahndungsersuchen des Polizeipräsidiums Hamm trafen die Bundespolizisten den 56-jährigen Gesuchten am Abend im Hauptbahnhof an. Der Mann hatte das Krankenhaus trotz medizinisch erforderlicher Behandlung eigenständig verlassen. Er wurde in Gewahrsam genommen und an den Rettungsdienst übergeben.
Um 23:15 Uhr fielen den Polizisten drei Mädchen im Hauptbahnhof aufgrund ihres jungen Aussehens auf. Sie stoppten das Trio und stellten fest, dass die Mädchen im Alter von 13, 16 und 17 Jahren aus zwei Wohngruppen abgängig waren und bereits vermisst wurden. Auch die Mädchen wurden in Gewahrsam genommen und an das Betreuungspersonal übergeben.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell