BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein; 30-Jähriger muss für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis

Kleve - Weeze (ots)

Am Dienstagabend, 10. Februar 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tanger (Marokko) einen 30-jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Duisburg wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wird. Hiernach hat der Verurteilte noch eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten zu verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle zum Haftantritt in das Gefängnis in Geldern gebracht.

