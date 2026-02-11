PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein; 30-Jähriger muss für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis
Kleve - Weeze (ots)

Am Dienstagabend, 10. Februar 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tanger (Marokko) einen 30-jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Duisburg wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wird. Hiernach hat der Verurteilte noch eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten zu verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle zum Haftantritt in das Gefängnis in Geldern gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

