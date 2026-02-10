Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei erlässt anlässlich des Karnevals eine Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen

Düsseldorf, Duisburg, Wuppertal, Oberhausen, Mönchengladbach (ots)

An den Hauptbahnhöfen Düsseldorf, Duisburg, Wuppertal, Oberhausen und Mönchengladbach finden in diesem Jahr Karnevalsumzüge oder verstärkte Reisebewegungen zu den entsprechenden Feierlichkeiten statt.

Diese führen erfahrungsgemäß zu Massenproblematiken und im Zusammenhang mit dem erhöhten Alkoholkonsum zu einer Mehrung von Körperverletzungsdelikten, die immer häufiger mit Waffen oder gefährlichen Gegenständen durchgeführt werden.

Diese Tatsache zeigt die zunehmende Intensität bei Gewaltdelikten. Der Erlass der Allgemeinverfügung (12. - 17.02.26) und die Kontrolle zum Einhalten des Mitführgebotes sollen helfen, die Entwicklung einzudämmen.

Die Bundespolizei möchte mit dieser Maßnahme für mehr Sicherheit und möglichst unbeschwerte Karnevalstage sorgen.

