BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 38-Jährigen auf der Bundesautobahn A 52; der Reisende wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am Montagnachmittag, 9. Februar 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 38-jährigen Albaner. Der Mann reiste als Beifahrer eines in den Niederlanden zugelassenen Personenkraftwagens aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Die Überprüfung der Personalien anhand der vorgelegten gültigen albanischen Identitätskarte und eines abgelaufenen deutschen Aufenthaltstitels in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft Krefeld hat einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erlassen. Hier war noch eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro zu bezahlen oder eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis liegt ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach vor. In diesem Fall war noch ein Geldbetrag in Höhe von 1800 Euro zu bezahlen oder eine 30-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Zudem hat die Ausländerbehörde Mönchengladbach den Albaner zu Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Der Verurteilte wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle brachte die Bundespolizei den Mann zum Haftantritt in das Gefängnis in Moers-Kapellen, da er die fälligen Geldstrafen nicht bezahlen konnte.

