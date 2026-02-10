Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Allgemeinverfügung zum Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen in den Bahnhöfen Moers und Voerde an den Karnevalstagen 2026

Kleve - Moers - Voerde (ots)

Die Bundespolizei verstärkt an den Karnevalstagen vom 12. Februar 2026 bis 17. Februar 2026 ihre Präsenz an Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen.

Die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin hat im genannten Zeitraum eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Mitführen gefährlicher Gegenstände an ausgewählten Bahnhöfen und auf bestimmten Bahnstrecken untersagt. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Sicherheit und Ordnung in den öffentlichen Verkehrsräumen zu erhöhen und potenzielle Gefahren präventiv zu minimieren.

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Kleve sind die Bahnhöfe Moers und Voerde betroffen.

Zur Durchsetzung der Verfügung wird die Bundespolizei in den genannten Bereichen Kontrollen durchführen. Reisende müssen sich darauf einstellen, dass Taschen und Gepäckstücke auf das Mitführen gefährlicher Gegenstände überprüft werden. Verstöße gegen das Mitführverbot können mit einem Platzverweis, einem Beförderungsausschluss sowie der Festsetzung eines Zwangsgeldes geahndet werden. Bei Verstößen gegen das Waffengesetz drohen zudem ordnungswidrigkeits- oder strafrechtliche Konsequenzen.

Das Mitführverbot umfasst insbesondere Schuss-, Hieb- und Stoßwaffen (z. B. Messer, Beile, Pistolen), Luftdruck- und CO₂-Waffen sowie weitere Gegenstände, die geeignet sind, erhebliche Verletzungen herbeizuführen.

Weitere Informationen zur Allgemeinverfügung, einschließlich Ausnahmen und Begriffsbestimmungen, sind auf der Internetseite der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de abrufbar. Zusätzlich weisen Aushänge in den betroffenen Bahnhöfen auf die eingerichtete Verbotszone hin.

Die Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen ist als Anlage dieser Pressemitteilung beigefügt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell