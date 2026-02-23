Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Fluchten vor Verkehrskontrollen am Wochenende - beide Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Güstrow/Rostock (ots)

Am Sonnabendmorgen wollte sich ein 44-jähriger Deutscher einer Verkehrskontrolle im Bereich Jördenstorf entziehen und blieb letztlich im Schnee stecken. Kurz darauf konnte er durch die Polizei gestellt und kontrolliert werden.

Zunächst befuhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Teterow gegen 10:15 Uhr die Ortslage Jördenstorf, als sie in der Groß Wüstenfelder Straße einen Opel im Gegenverkehr bemerkte. Der Fahrzeugführer, ein 44-jähriger Deutscher, war den Beamten bereits aus vorherigen Sachverhalten bekannt und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Daraufhin entschlossen sich die Polizisten, zu wenden und den Fahrzeugführer zu kontrollieren.

Trotz erkennbaren Anhaltesignals stoppte der Opelfahrer jedoch nicht und entzog sich zunächst der Kontrolle. Hierbei bog er nach links in die Straße "An der Tränke" ab, wobei es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Im weiteren Verlauf setzte der Flüchtige seine Fahrt über einen Feldweg in Richtung Pohnstorf fort. Kurz darauf kollidierte der 44-Jährige mit einer Schneewehe und fuhr sich schließlich fest.

Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine 38-jährige Beifahrerin versuchten daraufhin, fußläufig zu flüchten, konnten jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt und kontrolliert werden. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten bei dem 44-Jährigen körperliche Auffälligkeiten fest, die den Verdacht begründeten, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen beide Fahrzeuginsassen aufgenommen. Dem 44-Jährigen werden Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis vorgeworfen. Die 38-jährige Deutsche muss sich verantworten, weil sie dem Mann ihr Fahrzeug überlassen hatte.

Am Sonnabendabend versuchte sich zudem ein 32-jähriger Deutscher im Stadtgebiet Rostock einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Polizeibeamte wollten den Mann gegen 23:00 Uhr im Bereich des Rostocker Stadthafens aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrollieren. Anstatt dem Anhaltesignal Folge zu leisten, beschleunigte er sein Fahrzeug erheblich und entzog sich durch Flucht der Maßnahme.

Der von ihm geführte Mercedes-Benz konnte im weiteren Verlauf im Bereich Dierkow festgestellt und zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt werden.

Am darauffolgenden Sonntagvormittag erschien der mutmaßliche Fahrzeugführer im Polizeirevier Dierkow und erkundigte sich nach dem Verbleib seines Fahrzeugs. Den Grund für seine Flucht räumte der 32-Jährige ebenfalls ein: Im Zusammenhang mit einem bereits in der Vergangenheit liegenden Verkehrsunfall, bei dem er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, sei ihm seinerzeit der Führerschein entzogen worden.

Gegen den 32-jährigen Deutschen wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell