PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Unfall und landet in Hauswand

POL-HRO: Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Unfall und landet in Hauswand
  • Bild-Infos
  • Download

Hagenow (ots)

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Samstagmittag in der Rudolf-Tarnow Straße/B321 in Hagenow ereignet, bei dem der Fahrer offenbar alkoholisiert gewesen ist.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger gegen 12:00 Uhr, vom Parkplatz in der Rudolf-Tarnow-Straße auf die Bundesstraße 321 einzufahren. Dabei überfuhr das Fahrzeug zunächst eine Parkplatzabsperrung und setzte seine Fahrt anschließend über den Gehweg in Richtung Feldstraße fort. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch die Kollision geriet die Sattelzugmaschine nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand eines angrenzenden Gebäudes und kam dort zum Stillstand. Bei dem 55-jährigen Fahrer der Sattelzugmaschine wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Der Fahrer wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Pkw erlitt offensichtlich einen Schock und wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Neben den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wurden mehrere Verkehrszeichen sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hagenow war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Gegen den ukrainischen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Die Polizei in Hagenow ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 08:14

    POL-HRO: 50.000 Euro Sachschaden - alkoholisierter Fahrer fährt PKW in Dummerstorf in den Graben

    Dummerstorf (Landkreis Rostock) (ots) - Am 21.02.2026 ereignete sich im Bereich der Dummerstorfer Chaussee zwischen den Ortschaften Kavelstorf und Dummerstorf ein Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines 53-jährigen, polnischen PKW-Fahrers. Laut vorliegender Erkenntisse sei der Skoda-Fahrer gegen 16:50 Uhr in Fahrtrichtung Dummerstorf nach links von der ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 02:42

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 73-jährigen

    Gelbensande (ots) - Vermisste Person in Gelbensande Seitdem 21.02.2026, 15:00 Uhr wird der 73-jährige Frank Schönknecht aus einer Pflegeeinrichtung in 18182 Gelbensande (LK Rostock) vermisst. Herr Schönknecht ist aufgrund einer Demenzerkrankung zeitlich und örtlich desorientiert. Er ist mit einem Rollator unterwegs. Bekleidet ist er mit einer braunen Hose, einem dunklen Pullover sowie einer braunen Jacke. Hinweise zu ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 15:39

    POL-HRO: 72-jähriger Rostocker wohlbehalten aufgefunden.

    Rostock (ots) - Der seit dem 20.02.2026, 15:00 Uhr Vermisste 72-Jährige aus Rostock wurde heute, dank eines Bürgerhinweises wohlbehalten aufgegriffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren