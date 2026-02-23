Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Unfall und landet in Hauswand

Hagenow (ots)

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Samstagmittag in der Rudolf-Tarnow Straße/B321 in Hagenow ereignet, bei dem der Fahrer offenbar alkoholisiert gewesen ist.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger gegen 12:00 Uhr, vom Parkplatz in der Rudolf-Tarnow-Straße auf die Bundesstraße 321 einzufahren. Dabei überfuhr das Fahrzeug zunächst eine Parkplatzabsperrung und setzte seine Fahrt anschließend über den Gehweg in Richtung Feldstraße fort. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch die Kollision geriet die Sattelzugmaschine nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand eines angrenzenden Gebäudes und kam dort zum Stillstand. Bei dem 55-jährigen Fahrer der Sattelzugmaschine wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Der Fahrer wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Pkw erlitt offensichtlich einen Schock und wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Neben den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wurden mehrere Verkehrszeichen sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hagenow war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Gegen den ukrainischen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Die Polizei in Hagenow ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

