Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Güstrower Einfamilienhaus

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es im Zeitraum 09.02. bis 23.02.2026 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Güstrower Weinbergstraße gekommen ist. Beamte des Kriminalkommissariats kamen vor Ort zum Einsatz und sicherten Spuren, die nun ausgewertet werden müssen.

Laut gegenwärtiger Erkenntnisse sollen bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbesitzerin genutzt haben, um sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Objekt zu verschaffen und dieses im Weiteren nach Wertgegenständen abzusuchen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zu einem möglichen Stehlschaden vorgenommen werden. Allein der entstandene Sachschaden wird jedoch bereits mit mindestens 10.000 Euro beziffert.

