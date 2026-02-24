POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 73-Jährigem aus Gelbensande
Gelbensande (Landkreis Rostock) (ots)
Der vermisste Mann aus Gelbensande konnte nach Bürgerhinweis sowie im Zuge polizeilicher Maßnahmen aufgefunden werden. Die Fahndungsmaßnahmen sind somit beendet.
Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit und den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bitte nun um Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten persönlichen Daten.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell