Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 73-Jährigem aus Gelbensande

Gelbensande (Landkreis Rostock) (ots)

Der vermisste Mann aus Gelbensande konnte nach Bürgerhinweis sowie im Zuge polizeilicher Maßnahmen aufgefunden werden. Die Fahndungsmaßnahmen sind somit beendet.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit und den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bitte nun um Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten persönlichen Daten.

