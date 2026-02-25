Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hund durch mutmaßlichen Giftköder schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Hagenow (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde in Hagenow ein Hund durch einen mutmaßlich ausgelegten Giftköder schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Köder vermutlich auf den Grünflächen der Theodor-Fontane-Straße. Das Tier musste umgehend tierärztlich versorgt werden.

Nach Angaben der Hundehalterin hatte der 3-jährige Australian Shepard während des Spaziergangs etwas vom Boden aufgenommen. Am Abend verschlechterte sich sein Zustand rapide, sodass eine sofortige tierärztliche Behandlung erforderlich wurde. Hierbei wurden mehrere Fremdkörper im Körper des Hundes festgestellt. Der Verdacht erhärtet sich daher, dass es sich um gezielt präparierte Köder gehandelt haben könnte. Nach Auskunft der Hundehalterin befindet sich der Hund aktuell in einem stabilen Zustand. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, deren Tiere ebenfalls verdächtige Gegenstände aufgenommen haben oder die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hagenow (03883 631-0) zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell