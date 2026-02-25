Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mindestens 75.000 Euro Schaden - unbekannte Täter entwenden auf Autobahnparkplatz zahlreiche Elektrogeräte von LKW-Ladefläche

BAB 19/ Bansower Forst (Landkreis Rostock) (ots)

Mutmaßlich im Zeitraum der zurückliegenden Nacht sollen unbekannte Täter auf dem Autobahnbahnparkplatz "Bansower Forst" den Sattelauflieger eines LKW gewaltsam geöffnet und hier zahlreiche Elektrogeräte entwendet haben. Der 31-jährige Fahrer des LKW-Gespanns sei am frühen Morgen auf die Tat aufmerksam geworden, als er das Fahrzeug vor der geplanten Weiterfahrt überprüft hatte. Zur Sicherung diverser Spuren kam der Kriminaldauerdienst vor Ort zum Einsatz. Nach erfolgtem Abgleich mit dem Ladungsverzeichnis sowie nach Angaben der geschädigten Firma lässt sich allein der Stehlschaden mit einer Summe von mindestens 75.000 Euro beziffern. Die Beschädigungen am Sattelauflieger werden indes mit circa 1.000 Euro angegeben.

Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

