Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ergänzung: Fund eines verdächtigen Gegenstandes in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits berichteten (siehe Pressemitteilung vom Ostersonntag 05.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6249698) wurde im Wohngebiet "Am Wolfsberg" in Vaihingen an der Enz am Ostersonntag gegen 16:30 Uhr ein verdächtiger Gegenstand in einem Vorgarten gefunden. Da als Inhalt ein Gefahrenstoff nicht auszuschließen war, befand sich ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei vor Ort. Es ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung von dem Gegenstand aus. Die Polizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg verweist im Themenzusammenhang auf die Pressemitteilung der Stadt Vaihingen an der Enz (https://www.vaihingen.de/rathaus-service/aktuelles-presse/presse/711/keine-strahlung-gemessen).

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