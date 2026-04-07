Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Weiterer Brand eines Papiermüllbehälters - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Bereits in der Nacht zum 20.03.2026, 27.03.2026 und zum 28.03.2026 sowie am 29.03.2026 gerieten mehrere Papiermüllcontainer bzw. Mülltonnen in Ludwigsburg in Brand (wir berichteten am 27.03.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6244709 sowie am 30.03.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6246151). In der Nacht zum 04.04.2026 wurde gegen 00:20Uhr ein weiterer Brand einer Papiermülltonne in der Brenzstraße in Ludwigsburg gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand, mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten im Nahbereich, allerdings ohne Ergebnis. Der Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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