Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verbotener Überholvorgang führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Vier leichtverletzte Personen, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und einen Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (07.04.2026) gegen 22:55 Uhr im Bereich der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen ereignet hat. Ein 66-jähriger Daihatsu-Lenker war aus Richtung Sindelfingen kommend auf der Wolfang-Brumme-Allee unterwegs. Zwischen der Autobahnanschlussstelle Böblingen-Sindelfingen und der Flugfeld-Allee soll er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholt haben. Hierzu überfuhr er eine doppelt durchgezogene Linie und fuhr für seinen Überholvorgang in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er mit einem auf der Gegenfahrspur entgegenkommenden Ford eines 21-Jährigen. Durch den Zusammenstoß erlitten der 66-jährige und der 21-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Ebenso zogen sich zwei Mitfahrer im Ford leichte Verletzungen zu. Alle vier Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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