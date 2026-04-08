POL-LB: Fund eines verdächtigen Gegenstandes in Vaihingen an der Enz - zweite Nachtragsmeldung
Ludwigsburg (ots)
Zum aktuellen Sachstand hinsichtlich des in Vaihingen an der Enz aufgefundenen, verdächtigen Gegenstandes (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6249698, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6249910) wurde von der Stadt Vaihingen an der Enz eine Ergänzung mit Stand 07.04.2026 veröffentlicht: https://www.vaihingen.de/rathaus-service/aktuelles-presse/presse/711/fund-wird-weiter-analysiert. Um Beachtung der Mitteilung wird gebeten.
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