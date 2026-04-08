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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: 19-Jähriger leistet bei Festnahme Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Dienstag (07.04.2026) gegen 21:00 Uhr Schussgeräusche aus einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Holzgerlingen gemeldet wurden, rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Böblingen sowie eine Besatzung der Hundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in die Bahnhofstraße nach Holzgerlingen aus. In einer Erdgeschosswohnung konnten die Beamtinnen und Beamten einen 19-Jährigen feststellen, der zuvor aus einem Fenster des Gebäudes mehrfach geschossen haben soll. Nachdem der Tatverdächtige über das Fenster von Einsatzkräften angesprochen wurde, konnten weitere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte die Wohnung betreten und den Mann vorläufig festnehmen. Gegen die Festnahme leiste der 19-Jährige Widerstand und ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen. Nachdem der Mann zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden konnten, fanden die Einsatzkräfte zwei Schreckschusspistolen, ein Magazin sowie ein Pistolenholster auf. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmte und der 19-Jährige wurde auf das Polizeirevier Böblingen gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Tatverdächtigen ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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