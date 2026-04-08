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Leonberg: Führerscheine nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen werden sich eine 19-jährige Motorradfahrerin und ein 25 Jahre alter Motorradfahrer verantworten müssen, die am Dienstag (07.04.2026) gegen 18.00 Uhr zwischen dem Stuttgarter Schattenring und dem Verkehrsübungsplatz bei Leonberg mit riskanten Fahrmanövern für Aufmerksamkeit sorgten. Die Frau, die auf einer Kawasaki unterwegs war, und der Mann, der eine Honda lenkte, sowie ein dritter noch unbekannter Motorradfahrer fielen einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg auf der Landesstraße 1187 aus Richtung Stuttgart kommend auf. Da die drei ihre Motorräder stark beschleunigten, nahmen die Polizeibeamtin und ihr Kollege die Verfolgung. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h überschritten die drei teilweise beträchtlich. Darüber hinaus überholten sie trotz Verbots auch im Kurvenbereich. Der bislang unbekannte Motorradfahrer wartete im weiteren Verlauf im Bereich des Verkehrsübungsplatzes auf die Kawasaki-Fahrerin und den Honda-Lenker, die er zwischenzeitlich abgehängt hatte. Dort sollten alle Tatverdächtigen einer Kontrolle unterzogen werden. Doch der Unbekannte gab plötzlich wieder Gas und machte sich davon. Die 19- und der 25-Jährige blieben indes vor Ort. Der Führerschein der Frau wurde vor Ort beschlagnahmt. Der Führerschein des 25-Jährigen wird im Nachgang beschlagnahmt, da dieser das Dokument nicht mitführte. Die Ermittlungen dauern weiter an. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen und insbesondere auch Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise der drei Tatverdächtigen gefährdet wurden.

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