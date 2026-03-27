Polizei Eschwege

POL-ESW: Auf geparktes Auto aufgefahren, Fahrerin verletzt

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Ca. 50.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am gestrigen Donnerstagabend in Bad Sooden-Allendorf ereignete. Um 20:45 Uhr befuhr eine 53-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw die Waldisstraße und übersah in Höhe der dortigen Feuerwehr einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dadurch fuhr sie mit ihrem Auto gegen die linke Heckseite des geparkten Autos. Dabei wurde ihr Fahrzeug über das linke Hinterrad hinweg angehoben und überschlug sich in der Folge. Ihr Auto kam anschließend auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stehen.

Fahrerin verletzt

Die 53-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde vor Ort durch die Rettungskräfte behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum geflogen.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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