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Polizei Eschwege

POL-ESW: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

Eschwege (ots)

Tötungsdelikt

Um 20:23 Uhr wurde am gestrigen Dienstagabend die Polizei über Notruf informiert, nachdem es in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Blücherstraße in Hessisch Lichtenau zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei afghanischen Landsleuten kam.

In der Gemeinschaftsküche der Unterkunft kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 27-Jährigen Bewohner, die dann eskalierte. Dies führte dazu, dass der 24-Jährige ein Messer ergriff und mit diesem auf den 27-Jährigen einstach. Dieser erlitt dadurch tödliche Stichverletzungen, so dass durch die alarmierten Rettungskräfte nur noch der Tod des 27-Jährigen festgestellt werden konnte.

Tatverdächtiger flüchtig

Im Rahmen der ersten Maßnahmen und Zeugenbefragungen verstärkte sich der Verdacht auf den 24-Jährigen, der vom Tatort geflüchtet war. Unter Einsatz eines Polizeihubschraubers wurden mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Nordhessen nach dem flüchtigen Tatverdächtigen gefahndet. Parallel dazu wurde auch eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst, mit dem Hinweis "keine fremden Personen mitzunehmen". Im Zuge der Fahndung wurde durch die Besatzung des Hubschraubers, um 22:53 Uhr, eine Person im Bereich "Frau-Holle-Park" in Hessisch Lichtenau gesichtet. Wie sich herausstellte handelte es sich dabei um den Flüchtigen, der daraufhin durch die Polizei festgenommen wurde.

Motiv unklar

Hinsichtlich eines Motivs liegen noch keine Erkenntnisse vor, da sich der 24-Jährige bislang nicht zum Tatgeschehen äußerte.

Der Warnhinweis über Rundfunk wurde nach der Festnahme zeitnah wieder zurückgenommen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler / Pressestelle StA Kassel, OStA Thöne

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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