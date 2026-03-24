Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.03.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Seitlicher Zusammenstoß

Um 09:03 Uhr befuhr heute Morgen eine 54-Jährige aus Eschwege mit einem Pkw die Straße "Neustadt" in Eschwege. Dabei streifte sie mit ihrem Auto einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra, wodurch ein Sachschaden von ca.700 EUR entstand.

Diebstahl von Brennholz

Zwischen dem 22.03.26, 20:00 Uhr und dem 23.03.26, 08:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Wehretalstraße in Oberhone. Von dort wurden ca. sechs Raummeter Buchenholz entwendet. Bei dem Diebstahl wurde ein Weidezaun auf ca. zwei Meter Länge beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 650 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Außenspiegel beschädigt, Unfallflucht

Um 14:19 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 63-Jähriger aus Herleshausen mit einem Wohnmobil die St. Georgstraße in Altefeld in Richtung Netra. Ihm entgegen kam ein Sprinter der beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Wohnmobils touchierte und somit beschädigte. Während der 63-Jährige daraufhin anhielt, setzte der Fahrer / die Fahrerin des Sprinters die Fahrt fort. Hinweise: 05653/97660.

Eine weitere Unfallflucht wird vom Parkplatz des Lidl-Marktes in der Straße "Niedertor" in Sontra angezeigt. Zwischen dem 21.03.26, 09:26 Uhr und dem 23.03.26, 09:05 Uhr wurde ein dort geparkter Pkw Seat Cupra im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 19:10 Uhr beabsichtigte gestern Abend der Fahrer eines Lkw mit Anhänger zwecks Anlieferung zum Edeka-Markt in Hessisch Lichtenau zu rangieren, um die Lieferanteneinfahrt anzufahren. Dabei kollidierte der Lkw im Einmündungsbereich der Straßen "Am Steinweg" und Desseler Straße mit einem Pfeiler eines benachbarten Grundstücks sowie einer Straßenlaterne. Am Fahrzeug, der Laterne und dem Pfeiler entstand Sachschäden.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 11:40 Uhr wurde am gestrigen Montag im innerstädtischen Bereich von Witzenhausen ein 28-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw angehalten und durch die Polizei kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen, was ein durchgeführter Test (THC) bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme durchgeführt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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