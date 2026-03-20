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Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall zwischen Pkw und Traktor

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 07:23 Uhr befuhr heute Morgen ein 29-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die K 91 (alte B 7) aus Richtung Eschenstruth kommend in Richtung Fürstenhagen. Dabei geriet der Fahrer mit dem Auto - aus bisher ungeklärter Ursache - nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Schlepper (Traktor), der von einem 41-Jährigen aus Knüllwald gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Flutgraben und kam auf der angrenzenden Grünfläche zum Stehen. Der 29-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Durch den Zusammenstoß wurde er verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der 41-Jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 40.000 EUR. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schlepper konnte nach einem Wechsel des linken Hinterrades die Fahrt fortsetzen. Die K 91 war für ca. zwei Stunden für den Straßenverkehr voll gesperrt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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