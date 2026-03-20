Polizei Eschwege

POL-ESW: Polizei Witzenhausen überwacht Geschwindigkeit im Bereich des Kindergartens

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Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Am vergangenen Mittwochvormittag führte eine Streife der Polizeistation Witzenhausen zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Eschweger Straße in Wendershausen im Bereich des dortigen Kindergartens durch.

Die Beamten unter der Leitung von POK Kuntze überwachten die dort von "Mo-Fr, 7-15 Uhr" geltende und mittels Verkehrszeichen angeordnete Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Im Rahmen der Kontrolle erfassten die Beamten insgesamt 9 Geschwindigkeitsverstöße. Die gemessenen Überschreitungen bewegten sich dabei nach Abzug der Messtoleranz überwiegend im Bereich von 7 bis 16 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Der Tageshöchstwert lag bei gemessenen 59 km/h und damit nach Abzug der Toleranz bei 56 km/h, was einer Überschreitung von 26 km/h entspricht. In diesem Fall drohen ein Bußgeld in Höhe von 180,- EUR sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Eine Gruppe des nahegelegenen Kindergartens, die an dem Tag einen Ausflug machte, zeigte sich an der Messstelle sehr interessiert. Den Kindern und den begleitenden Erzieherinnen gaben die Beamten in dem Zusammenhang dann auch gleich einen kurzen Einblick in die polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit, was gut ankam.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

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