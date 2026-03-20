Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.03.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Seitlicher Zusammenstoß

Ein 36-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf sowie ein 74-Jähriger aus Wanfried befuhren gestern Abend, um 18:05 Uhr, mit ihren Pkws die B 27 zwischen Bad-Sooden-Allendorf und Eschwege im dortigen zweispurigen Bereich. Während der 74-Jährige zum Überholen ansetzte und sich auf Höhe des Pkws des 36-Jährigen befand, kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Autos. Die beiden Unfallbeteiligten beschuldigten jeweils den anderen Fahrer seinen Fahrstreifen verlassen zu haben, und somit den Unfall verursacht zu haben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 11:10 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 77-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw im Parkhaus der Schlossgalerie in Eschwege einzuparken. Dabei fuhr sie mit ihrem Auto gegen einen geparkten Pkw BMW, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen dem 18.03.26, 18:00 Uhr und dem 19.03.26, 07:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in die Räume eines Kindergartens in der Straße "Europaring" in Waldkappel einzudringen. Der Versuch ein Fenster aufzuhebeln misslang jedoch, so dass es beim Sachschaden von ca. 500 EUR blieb. Hinweise: 05651/9250.

Dieseldiebstahl und Vandalismus

Um 07:35 Uhr wurde gestern Morgen festgestellt, dass unbekannte Täter in der Gemarkung von Wellingerode auf einem Baustellengelände ein Notstromaggregat aufgebrochen hatten. Aus diesem wurde der Dieselkraftstoff entwendet. Weiterhin wurde der Tankdeckel eines Baggers aufgebrochen und der Diesel abgezapft. Bei einem dort abgestellter Bauwagen wurde ein Fenster zerstört und anschließend in den Wagen eingestiegen. Dieser wurde komplett durchsucht, augenscheinlich jedoch nichts entwendet. Neben dem Dieselkraftstoff entwendeten der oder die Täter noch Metallschrott vom Gelände. Des Weiteren wurde noch eine dort aufgestellte Toilette umgestoßen und in einen vorbeilaufenden Bach gekippt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Pkw aufgebrochen

Zwischen dem 18.03.26, 18:00 Uhr und dem 19.03.26, 15:00 Uhr wurde in der Straße "An der Schlagd" in Witzenhausen in einen Pkw Toyota eingebrochen. Das Auto war zu dieser Zeit in Höhe des Basketballplatzes abgestellt. Aus dem Auto wurde eine geringe Menge Bargeld sowie die Autobatterie entwendet. Schaden: 150 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell