Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.03.26

Eschwege (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Zwischen dem 04.03.26, 18:00 Uhr und dem 14.03.26, 16:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Streibeleinstraße in Oetmannshausen ein. Wie jetzt angezeigt, gelangten die Einbrecher über ein Fenster in das Haus und entwendeten aus den Räumlichkeiten musikalisches Zubehör wie Boxen, Endstufe und Verstärker. Um die Gegenstände abtransportieren zu können, müsste in Tatortnähe ein entsprechendes Fahrzeug (Auto, Lieferwagen) gestanden haben. Es ist auch davon auszugehen, dass die Tat von mindestens zwei Tätern ausgeführt wurde. Der Schaden wird mit ca. 4500 EUR angegeben. Die Kripo bittet daher verdächtige Wahrnehmungen unter der Tel.: 05651/9250 zu melden.

Gartenhaus aufgebrochen

Zwischen dem 15.03.26 und dem 18.03.26 wurde in der Mühlenstraße in Niederdünzebach in ein Gartenhaus eingebrochen. Offensichtlich wurde in dem Gartenhaus gefeiert und Alkohol konsumiert. Entwendet wurde augenscheinlich nichts; an dem Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Leergut

Ein 35-Jähriger und ein 38-Jähriger aus Eschwege stehen im Verdacht mehrere Säcke mit Leergut von einem Einkaufscenter in der Augustastraße in Eschwege entwendet zu haben. Insgesamt konnte vier Säcke mit Leergut am gestrigen Morgen sichergestellt werden. Der Schaden wird laut Filialleiter mit ca. 400 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Pkw

Im Westring in Eschwege wurde zwischen dem 12.03.26 und dem 16.03.26 ein Pkw Seat beschädigt, wie gestern angezeigt wurde. Der Geschädigte stellte mehrere Dellen auf seinem Auto fest, die offensichtlich vorsätzlich herbeigeführt wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Außenspiegel beschädigt

Um 11:15 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 58-Jähriger aus der Slowakischen Republik mit einem Pkw die B 400. Im Baustellenbereich in der Gemarkung von Ulfen kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 50-Jährigen aus Paderborn, wodurch die Außenspiegel beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Versuchter Einbruch

Zwischen dem 28.02.26 und dem 18.03.26 begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des ehemaligen Berggasthof "Hoher Meißner", wo sie versuchten die Zugangstüren aufzutreten oder aufzuhebeln. Ein Eindringen gelang nicht. Es blieb daher bei Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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