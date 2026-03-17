Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Wohnhaus

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

In Herleshausen-Altefeld ereignete sich am gestrigen Montag ein Einbruch in ein Wohnhaus. Zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr wurde in der St.-Georg-Straße durch unbekannte Täter eine Nebentür aufgebrochen, um in das Haus zu gelangen. Im Anschluss wurden die Wohnräume durchsucht. Der oder die Täter erbeuteten bei dem Einbruch eine Münzsammlung und einige wenige Schmuckstücke. Der Sachschaden wird mit ca. 150 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege entgegen. Diese bittet verdächtige Wahrnehmungen unter der Tel.: 05651/9250 zu melden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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