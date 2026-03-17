POL-ESW: Einbruch in Wohnhaus
Eschwege (ots)
Polizei Sontra
In Herleshausen-Altefeld ereignete sich am gestrigen Montag ein Einbruch in ein Wohnhaus. Zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr wurde in der St.-Georg-Straße durch unbekannte Täter eine Nebentür aufgebrochen, um in das Haus zu gelangen. Im Anschluss wurden die Wohnräume durchsucht. Der oder die Täter erbeuteten bei dem Einbruch eine Münzsammlung und einige wenige Schmuckstücke. Der Sachschaden wird mit ca. 150 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege entgegen. Diese bittet verdächtige Wahrnehmungen unter der Tel.: 05651/9250 zu melden.
Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle
Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de
Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell