Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.03.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 21:40 Uhr befuhr am vergangenen Samstagabend ein 47-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw die L 3424 von Grebendorf in Richtung Eschwege. Im Kreuzungsbereich zur B 249 übersah er den auf der Bundesstraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 43-Jährigen aus Pfaffschwende gefahren wurde. Die dortige Ampelanlage war zu Unfallzeitpunkt außer Betrieb. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben. Das Auto der 43-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 16:28 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 45-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit einem Pkw die B 27 in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf. Auf Höhe des Parkplatzes "Kleinvach" wurde sie durch die Polizei kontrolliert. Wie sich herausstellte fuhr sie das Auto unter dem Einfluss von Amphetaminen und THC, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Gartenhaus aufgebrochen

Um 12:36 Uhr wurde gestern Mittag festgestellt, dass sich Unbekannte Zutritt zu einem Kleingarten im Bereich der Skateranlage in der Straße "Vor dem Brückentor" in Eschwege verschafft hatte. Auf dem Gelände versuchten der oder die Täter ein Gartenhaus aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Zudem wurde eine Außenbeleuchtung samt Bewegungsmelder beschädigt. Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich am 14.03.26, um 20:10 Uhr. Zu dieser Zeit wurde durch eine männliche Person ein Gartengrundstück unberechtigt betreten und dabei der Alarm ausgelöst. Daraufhin flüchtete der Täter aus dem Garten, beschädigte aber noch die Alarmeinrichtung. Sachschaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Balkontür beschädigt

Um 19:49 Uhr wurde am vergangenen Samstagabend die Scheibe einer Balkontür in einem Mehrfamilienhaus in der Thüringer Straße in Wanfried beschädigt. Insgesamt konnte drei Beschädigungen an der Tür festgestellt werden. Zwei davon in der Verglasung und eine im Türrahmen. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Werbetafel

Am gestrigen Sonntag wurde die Werbetafel eines Hotels in der Struthstraße in Eschwege beschädigt. Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntag zwischen 05:00 Uhr und 06:30 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Rollators

In der Straße "Neustadt" in Eschwege wurde zwischen dem 15.03.26, 12:00 Uhr und dem 16.03.26, 07:00 Uhr aus einem nicht verschlossenen Wintergarten ein Rollator entwendet. Der Schaden wird mit 650 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Missbrauch von Notrufen, Sachbeschädigung an Pkw

Am 14.03.26, um 21.12 Uhr, wurde in der Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau die Scheibe eines Brandmelders im Eingangsbereich der Ambulanz mutwillig eingeschlagen, wodurch ein Sachschaden von ca. 100 EUR entstand. Tatverdächtig ist in diesem Zusammenhang ein 17-Jähriger aus Hessisch Lichtenau gegen den wegen Missbrauchs von Notrufen ermittelt wird. Weiterhin wurde kurz darauf durch den 17-jährigen Tatverdächtigen die Heckscheibe eines Pkws mit einem Stein eingeschlagen, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 14.03.26, 19:00 Uhr und dem 15.03.26, 10:42 Uhr wurde in der Henri-Dunant-Straße in Hessisch Lichtenau ein Pkw Ford Mondeo durch unbekannte Täter beschädigt. Diese schlugen sowohl die Front- als auch die Heckscheibe des Autos ein. Der Sachschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Tel.: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

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