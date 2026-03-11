PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand einer Scheune - Abschlussmeldung

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Das Feuer einer Scheune in der Straße "Am Bache" in Niederdünzebach wurde heute Nachmittag,gegen 14:40 Uhr, gemeldet und breitete sich innerhalb kürzester Zeit aus. Betroffen war auch eine weitere angrenzende Scheune. Anwohner hatte bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte die Wohnhäuser verlassen, so dass nach bisherigen Kenntnisstand niemand verletzt wurde. Inwieweit die benachbarten Wohnhäuser durch die Rauchentwicklung / Brand beschädigt wurden ist Bestandteil weiterer Ermittlungen, wie auch die Feststellung der Brandursache. Hierzu haben die Brandermittler des hiesigen Fachkommissariats der Kripo Eschwege die Ermittlungen aufgenommen.

Der Sachschaden wird auf ca. 300.00 EUR geschätzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 15:32

    POL-ESW: Brand einer Scheune

    Eschwege (ots) - Im Zusammenhang mit dem Brand einer Scheune werden die Bewohner in Niederdünzebach gebeten aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die umliegenden Straßen sind derzeit wegen Löscharbeiten gesperrt. Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Werra-Meißner Niederhoner Str. 44 37268 Eschwege Pressestelle Telefon: 05651/925-123 E-Mail: ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 15:05

    POL-ESW: Brand einer Scheune - Erstmeldung

    Eschwege (ots) - Um 14:41 Uhr wurde heute der Brand einer Scheune im Eschweger Stadtteil Niederdünzebach gemeldet. Betroffen soll auch ein angrenzendes Wohnhaus in der Straße "Am Bache". Aktuell sind die Feuerwehren im Einsatz. Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Werra-Meißner Niederhoner Str. 44 37268 Eschwege Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:06

    POL-ESW: Pressebericht vom 11.03.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Geparkter Pkw durch Leiter beschädigt Um 16:41 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 57-Jähriger aus Italien mit einem Lkw die Langenhainer Straße in Reichensachsen. Unter der Ladefläche des Kippers ragte eine Leiter auf der rechten Seite heraus. Durch die Leiter wurde ein geparkter Pkw beim Vorbeifahren beschädigt. Schaden: ca. 1000 EUR. Unfall beim Rangieren Um 13:34 Uhr rangierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren