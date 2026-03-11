Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand einer Scheune - Abschlussmeldung

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Das Feuer einer Scheune in der Straße "Am Bache" in Niederdünzebach wurde heute Nachmittag,gegen 14:40 Uhr, gemeldet und breitete sich innerhalb kürzester Zeit aus. Betroffen war auch eine weitere angrenzende Scheune. Anwohner hatte bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte die Wohnhäuser verlassen, so dass nach bisherigen Kenntnisstand niemand verletzt wurde. Inwieweit die benachbarten Wohnhäuser durch die Rauchentwicklung / Brand beschädigt wurden ist Bestandteil weiterer Ermittlungen, wie auch die Feststellung der Brandursache. Hierzu haben die Brandermittler des hiesigen Fachkommissariats der Kripo Eschwege die Ermittlungen aufgenommen.

Der Sachschaden wird auf ca. 300.00 EUR geschätzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell