POL-ESW: Pressebericht vom 11.03.26

Geparkter Pkw durch Leiter beschädigt

Um 16:41 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 57-Jähriger aus Italien mit einem Lkw die Langenhainer Straße in Reichensachsen. Unter der Ladefläche des Kippers ragte eine Leiter auf der rechten Seite heraus. Durch die Leiter wurde ein geparkter Pkw beim Vorbeifahren beschädigt. Schaden: ca. 1000 EUR.

Unfall beim Rangieren

Um 13:34 Uhr rangierte am gestrigen Dienstag ein 45-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Transporter im Einmündungsbereich zur Straße "An der Bellevue/ Meißnerstraße in Harmuthsachsen. Dabei übersah er den Pkw einer 57-Jährigen aus Waldkappel. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 7000 EUR.

Auf dem Parkplatzgelände des Edeka-Marktes in Reichensachsen beschädigte ein 52-Jähriger aus Körle mit einem Lkw mit Anhänger einen geparkten VW Transporter, wodurch ein Sachschaden von ca. 7000 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich am gestrigen Mittwoch um 14:50 Uhr.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 06.03.26, 18:00 Uhr und dem 11.03.26, 08:30 Uhr wurde in der Straße "Zu den Weinbergen" in Witzenhausen eine Mauer mit schwarzer Farbe besprüht. Unbekannte hinterließen drei verschiedene Schriftzüge. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

