POL-ESW: Pressebericht vom 09.03.26

Unfall mit hohem Sachschaden

Um 13:15 Uhr befuhr am 06.03.26 ein 55-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die B 452 von Reichensachsen in Richtung Eschwege. Vermutlich wegen eines Sekundenschlafs fuhr der 55-Jährige nach links über die gesamte zweispurige Gegenfahrbahn. Dort waren zu diesem Zeitpunkt ein 36-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal und ein 24-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit ihren Pkws in Richtung Reichensachsen unterwegs. Während der 36-Jährige noch ausweichen konnte, kam es zwischen den anderen beiden Autos zum Zusammenstoß. Der 55-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 60.000 EUR. Im Einsatz waren noch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei.

Auffahrunfall

Am 07.03.26, um 12:42 Uhr, hielt ein 39-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw an einem Fußgängerüberweg in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege an. Der nachfolgende 57-Jährige aus der Tschechischen Republik bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf das stehende Auto auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 39-Jährige leicht. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Einbruch in Wohnung

In der Mittagszeit wurde am 07.03.26 in der Marktstraße in Eschwege in eine Wohnung eingebrochen. Zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr wurde die Hauseingangstür eines Miethauses gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde die Wohnungstür aufgebrochen und ein Tresor mit Bargeld und Schmuck entwendet. Durch Zeugen wurde in diesem Zeitraum ein weißer Mercedes der C-Klasse mit GE-Kennzeichen bemerkt, mit dem zwei Männer davonfuhren. Diese sollen ca. 50 - 60 Jahre alt und von mitteleuropäischem Erscheinungsbild sein. Beide Männer waren mit Sakkos bekleidet. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 07.03.26 wurde zwischen 07:45 Uhr und 17:10 Uhr ein Pkw im Parkhaus am Stadtbahnhof in Eschwege beschädigt. Unbekannte beschädigten das Fahrzeug-Logo im Heckbereich, konnten dieses aber nicht abmontieren. Weiterhin wurde mit den Fingern ein Hakenkreuz auf die Stoßstange geschmiert, so dass auch wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt wird. Der Sachschaden wird mit ca. 50 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde am 07.03.26 in der Weldaer Straße in Sontra auf dem Parkplatz der ehemaligen Regenbogenschule ein Pkw "Beatle" durch Unbekannte beschädigt. Das Auto wurde auf der linken Fahrzeugseite im Bereich der hinteren Tür und des Kotflügels zerkratzt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 03:34 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 27-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die L 3299 zwischen Walburg und Hessisch Lichtenau. Kurz nach der Ortschaft Walburg kam er mit dem Auto nach rechts von der Straße ab und beschädigte zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild mit dem Fahrzeug. Das Auto war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach Angaben des Fahrers ist er einem Reh ausgewichen. Der Sachschaden wird mit ca. 6500 EUR angegeben.

E-Scooter gestohlen

Zwischen 01:00 Uhr und 01:15 Uhr wurde am 07.03.26 in der Bergstraße in Hessisch Lichtenau ein E-Scooter mit dem Kennzeichen "403-LYG" entwendet. Die Geschädigte gab an, den E-Scooter vor dem Haus ungesichert abgestellt zu haben. Nachdem sie für ca. 15 Minuten im Haus war, stellte sie fest, dass in diesem kurzen Zeitraum das Fahrzeug gestohlen wurde. Der Schaden wird mit ca. 350 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Grillhütte beschädigt

Am vergangenen Samstagnachmittag, um 17:21 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Straße "Am Mühlgraben" in Großalmerode mehrere Bitumen-Dachschindeln einer Grillhütte auf dem dortigen Wohnmobilstellplatz abgerissen haben. Der Sachschaden an dem Dach wird mit ca. 200 EUR angegeben. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Stadtmitte von Großalmerode. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 07.03.26, 12:00 Uhr und dem 08.03.26, 11:00 Uhr wurde in der Straße "Am Rain" in Walburg eine Scheune mit drei Graffitis in schwarzer Farbe besprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall unter Alkoholeinfluss

Am 06.03.26, um 14:16 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger aus Polen mit einem Lkw die L 3464 zwischen Witzenhausen und Wendershausen. Ihm entgegen kam zu dieser Zeit ein Lkw, der von einem 40-Jährigen aus Reiffenhausen gefahren wurde. In einer Rechtskurve geriet der polnische Fahrer mit dem Lkw auf die Gegenfahrspur, wo es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 15.000 EUR kam. Da der 40-Jährige Fahrer des polnischen Lkws unter Alkoholeinfluss stand (Alko-Test: ca. 1,75 Promille) wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dessen Lkw musste abgeschleppt werden. Die Strecke war bis ca. 15:20 Uhr gesperrt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die Feuerwehr angefordert.

Unfallflucht

Am 06.03.26 ereignete sich in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen eine Unfallflucht. Zwischen 11:00 Uhr und 15:20 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparktes Leichtkraftrad angefahren, wodurch es umfiel. Anschließend wurde das Kraftrad wieder aufgestellt. Der Sachschaden an dem Krad wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise zum Verursacher unter 05542/93040.

Rathausbrunnen besprüht

Zwischen dem 06.03.26, 17:00 Uhr und dem 07.03.26, 09:40 Uhr wurde in Witzenhausen der Rathaus-Brunnen am Markt durch Unbekannte besprüht. Mit schwarzer Farbe wurden drei Namen dort aufgesprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Im Stadtgebiet von Witzenhausen wurden zudem an mehreren Örtlichkeiten Hauswände mit Schriftzügen mit rosa Farbe besprüht, wie am gestrigen Sonntagmorgen festgestellt wurde. Betroffen waren Objekte in der Südbahnhofstraße, im Bornemannweg und in der Walburger Straße (Parkanlage). Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.

