POL-ESW: Polizei sucht Unfallort; Flucht auf Felge

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Um 11:56 Uhr wurde am gestrigen Sonntagvormittag der Polizei in Sontra ein Pkw Ford Ka gemeldet, der unfallbeschädigt auf dem Parkplatz "Barbaraplatz" in Sontra ohne amtliche Kennzeichen abgestellt wurde.

Vorderrad fehlte

Zudem fehlte ein Vorderrad, so dass nach derzeitigem Ermittlungsstand der unbekannte Fahrer in der Nacht zuvor mit seinem Fahrzeug auf der Felge fahrend auf der B 27 unterwegs war. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist das Auto nachweislich von Cornberg bis nach Sontra "Barbaraplatz" gefahren. Dort schraubte der/ die bislang unbekannte Fahrer/ Fahrerin die amtlichen Kennzeichen ab.

Die Ermittlungen über den letzten Halter des Autos brachten noch keine konkreten Hinweise, wer das Fahrzeug gefahren und einen möglichen Verkehrsunfall verursacht hat.

Die Polizei in Sontra bittet daher um Hinweise, insbesondere zu einer möglichen Unfallörtlichkeit. Ebenso wird gebeten, verdächtige Wahrnehmungen rund um den Abstellplatz "Barbaraplatz" in Sontra der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei in Sontra unter der Tel.: 05653/97660.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

