POL-BOR: Stadtlohn - Kupferrohre entwendet

Reken (ots) - Tatort: Klein-Reken, Halterner Straße; Tatzeit: 13.01.2025, zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr; Einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hat eine Frau am Dienstagabend an der Haltener Straße in Reken. Als sie gegen 18.15 Uhr von der Gartenarbeit zurück ins Haus ging, sah sie einen unbekannten Mann aus dem Obergeschoss kommen. Dieser rannte aus dem Haus und flüchtete in unbekannte Richtung. Die ...

