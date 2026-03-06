POL-ESW: Pressebericht vom 06.03.26

Polizei Eschwege

Unfall mit Fahrrad

Um 14:03 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 71-Jähriger mit einem Fahrrad die Straße "Am Brauhaus" in Bad Sooden-Allendorf in Fahrtrichtung der Straße "Neuer Markt". Nach seinen Angaben stand ein Pkw am rechten Fahrbahnrand. Als er sich auf Höhe der Fahrertür befand, wurde diese geöffnet, worauf es zum Zusammenstoß kam. Nach Angaben des 50-Jährigen Pkw-Fahrers aus Eschwege sei der Radfahrer gegen sein Auto gefahren, als er im Auto saß. Durch den Zusammenstoß wurde der 71-Jährige verletzt und zur weiteren Behandlung / Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 in Verbindung zu setzen.

Gegen Straßenschild gefahren

Um 10:09 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 64-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege. Beim Einparken auf einem Parkstreifen fuhr er mit dem Auto gegen ein dort aufgestelltes Straßenschild, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Dieseldiebstahl und Sachbeschädigung

In der Gemarkung von Ellershausen wurden vom Baustellenbereich "Südlink" in der Feldgemarkung zwischen Wahlhausen und B 27 aus einer Straßenwalze und einem Kettenbagger der Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Durch den oder die Täter wurden an beiden Arbeitsmaschinen noch die Scheiben der Fahrerkabinen eingeschlagen. Bei der Walze wurden zudem mehrere Kabel herausgerissen und Steckverbindungen gelöst. Bei dem Bagger wurden die Scheibenwischer abgeknickt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw

In der Straße "Neues Tor" in Sontra wurde zwischen dem 01.03.26 bis 05.03.26, 14:00 Uhr ein Pkw VW Golf durch Unbekannte beschädigt. Diese zerkratzten die Motorhaube; der Sachschaden wird auf ca. 400EUR geschätzt. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Täter haben auf die Wände des Treppenhauses zur Tiefgarage des Steinwegcenters in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau Schriftzüge, Phallussymbole aber auch ein Hakenkreuz aufgemalt. Aufgrund des Hakenkreuzes wird auch wegen "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen" ermittelt. Die Tatzeit kann jedoch schon mehrere Wochen zurückliegen. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Bei einer Kontrolle in der Straße "Zu den Weinbergen" in Witzenhausen wurde gestern Abend, um 22:17 Uhr, ein 27-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass er das Auto unter dem Einfluss von THC fuhr, worauf die Weiterfahrt unterbunden wurde. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Am 04.03.26 wurde in der Straße "Am Brauhaus" in Witzenhausen mit einem roten Filzstift ein Hakenkreuz (ca. 10 x 10 cm) an die Fassade eines Mehrfamilienhauses gemalt, das kurz darauf mit einem Sticker überklebt wurde. Als Tatzeit der Hakenkreuzschmiererei konnte die Polizei ein Zeitfenster zwischen 18:00 Uhr und 22:30 am vergangenen Mittwoch ermitteln. Der Sachschaden wird mit ca. 50 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

