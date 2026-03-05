Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.03.26

Polizei Eschwege

Gegen Düngerstreuer gefahren

Um 19:10 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 63-Jähriger aus Ifta mit seinem Pkw die Rambacher Straße in Weißenborn in Richtung Rambach. Ihm entgegen kam ein Traktor mit angebauten Düngerstreuer, der von einem 40-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Aufgrund der schmalen Fahrbahn kam es zur seitlichen Kollision, da der Pkw den angehängten Düngerstreuer streifte. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 17:09 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 21-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege. Als sie einen Fahrspurwechsel durchführte, übersah sie den dort fahrenden Pkw, der von einer 27-Jährigen aus der Gemeinde Meißner gefahren wurde. Durch den seitlichen Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Diebstahl an Pkw

Am 03.03.26 wurde im Parkhaus am Stadtbahnhof in Eschwege von einem Pkw Audi das Emblem sowohl von der Front als auch vom Heck abmontiert und gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 14:17 Uhr befuhr ein 51-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw die B 27 zwischen Sontra und Wichmannshausen. Vor dem dortigen Kreisverkehr musste er verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende 30-Jährige aus Rüsselsheim zu spät bemerkte und mit seinem Auto auffuhr. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 500 EUR.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 20:12 Uhr wurde am gestrigen Abend eine 67-Jähriger aus Sontra in der Weldaer Straße aufgefunden, nachdem er zuvor mit dem Fahrrad gestürzt war. Dabei hatte er sich leichte Verletzungen zugezogen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Zudem wurde auch eine Blutentnahme angeordnet, dass der 67-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 14:08 Uhr befuhr ein 52-Jähriger aus Hofgeismar mit einem Pkw die L 3299 zwischen Walburg und Hessisch Lichtenau. Dabei kam er zu weit über die Fahrzeugmitte hinaus, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem einem entgegenkommenden Pkw kam, der von einem 47-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde. Dadurch wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Beide Fahrer hielten an und "diskutierten" kurz. Anschließend fuhr der 52-Jährige davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen, so dass ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wurde.

Einbruch in Bäckerei

In der vergangenen Nacht wurde in die Geschäftsräume einer Bäckerei in der Weststraße in Großalmerode eingebrochen. Hierzu wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde die Registrierkasse komplett entwendet. In dieser befand sich jedoch kein Bargeld. Weitere Gegenstände wurden nicht gestohlen. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung

In der Straße "Am Kalkbrunnen" in Hessisch Lichtenau wurde zwischen dem 01./02.03.26 ein Straßenschild durch Unbekannte beschädigt. Das Straßenschild wurde umgeknickt und herausgerissen. Sachschaden: ca. 400 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 07:57 Uhr befuhr gestern Morgen ein 59-Jähriger aus Mühlhausen/ Thüringen die Straße "An der Schlagd" in Witzenhausen. Aus Richtung "Bohlenbrücke" kam ihm ein 57-Jähriger aus Hann. Münden entgegen. Beide waren jeweils mit einem Lkw unterwegs, die sich im Bereich der Außenspiegel streiften, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

