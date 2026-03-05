PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Lagerhalle

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in ein Firmengebäude für Werkzeugmaschinen in der Hertzstraße in Hessisch Lichtenau ein, nachdem man ein Fenster gewaltsam geöffnet hatte. Aus der Lagerhalle wurden verschiedene Metalle entwendet. Darunter auch mehrere hundert Kilo Kupfer. Der Schaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Sontra

Dieseldiebstahl

In der vergangenen Nacht wurden aus dem Tank eines Lkws ca. 280 Liter Diesel abgezapft und entwendet. Der Lkw war im Bereich des Sportplatzes in Wichmannshausen abgestellt. Neben dem Diesel wurde noch das hintere amtliche Kennzeichen (ROF-B 37) abmontiert und gestohlen. Zudem wurden die Staukästen des Lkws sowie des Anhängers geöffnet, nach bisheriger Feststellung wurde jedoch nichts entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege

  • 05.03.2026 – 08:40

    POL-ESW: Pressebericht vom 05.03.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Gegen Düngerstreuer gefahren Um 19:10 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 63-Jähriger aus Ifta mit seinem Pkw die Rambacher Straße in Weißenborn in Richtung Rambach. Ihm entgegen kam ein Traktor mit angebauten Düngerstreuer, der von einem 40-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Aufgrund der schmalen Fahrbahn kam es zur seitlichen Kollision, da der Pkw den angehängten Düngerstreuer ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 14:54

    POL-ESW: Pressebericht vom 04.03.26 (2)

    Eschwege (ots) - Polizei Witzenhausen Einbruch Am gestrigen Dienstagabend drangen unbekannte Täter in ein Gebrauchtwagenzentrum in der Straße "Zu den Weinbergen" in Witzenhausen ein. Im Verkaufsbereich wurde eine Festplatte und die Grafikkarte ausgebaut und entwendet. Ebenfalls wurde der Lagerraum aufgesucht und aus diesem zwei Makita-Akku-Schrauber gestohlen. Die Tat ereignet sich zwischen 20:30 Uhr und 23:30 Uhr. Der ...

    mehr
