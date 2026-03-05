Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Lagerhalle

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in ein Firmengebäude für Werkzeugmaschinen in der Hertzstraße in Hessisch Lichtenau ein, nachdem man ein Fenster gewaltsam geöffnet hatte. Aus der Lagerhalle wurden verschiedene Metalle entwendet. Darunter auch mehrere hundert Kilo Kupfer. Der Schaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Sontra

Dieseldiebstahl

In der vergangenen Nacht wurden aus dem Tank eines Lkws ca. 280 Liter Diesel abgezapft und entwendet. Der Lkw war im Bereich des Sportplatzes in Wichmannshausen abgestellt. Neben dem Diesel wurde noch das hintere amtliche Kennzeichen (ROF-B 37) abmontiert und gestohlen. Zudem wurden die Staukästen des Lkws sowie des Anhängers geöffnet, nach bisheriger Feststellung wurde jedoch nichts entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell