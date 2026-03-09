PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: alkoholisiert nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Um 07:00 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagmorgen ein 24-Jähriger (derzeit ohne festen Wohnsitz) mit einem Pkw die B 452 von Reichensachsen in Richtung Eschwege. In Höhe der Abfahrt zum "Hessenring" kann er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Gebüsch hinein. Bei Eintreffen der Polizei befand sich nur noch der Beifahrer - ein 26-Jähriger aus Leinefelde - im Fahrzeug.

zu Fuß flüchtig

Der 24-Jährige war zu diesem Zeitpunkt flüchtig, konnte aber von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreifen ermittelt werden. Wie sich herausstellte war er stark alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,4 Promille. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der 24-jährige mit indischer Staatsangehörigkeit in das Bundesgebiet eingereist ist und sich ohne gültige Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufhält. Diesbezüglich wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Fahrzeugschlüssel unbefugt angeeignet

Da der 24-Jährige zuvor die Fahrzeugschlüssel in der Wohnung eines 26-Jährigen aus Eschwege ohne dessen Wissen an sich nahm und mit dessen Auto davon fuhr, wird auch ein Verfahren wegen unbefugten Gebrauch eines Kraftwagens eingeleitet. Besagtes Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 24-Jährige wurde dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

