Polizei Eschwege

POL-ESW: Schlägerei; zwei Jugendliche mit Schlagwerkzeugen verletzt

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher, bei der diverse Schlagwerkzeuge zum Einsatz kamen, ist die Polizei am Samstagabend gerufen worden.

Die Beamten wurden um kurz nach 19.30 Uhr alarmiert, nachdem es in der Burhaver Straße, nahe der dortigen Grünanlage, zu der Schlägerei gekommen war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 16-Jähriger aus Wanfried und ein 14-Jähriger aus Nentershausen mit einer dreiköpfigen Gruppe Jugendlicher aus Sontra im Alter von 14, 15 und 16 Jahren aus noch nicht näher bekannten Gründen aneinander.

Die beiden aus Wanfried und Nentershausen stammenden Jugendlichen sollen dabei aus der anderen Gruppe heraus mit mehreren Gegenständen angegriffen und geschlagen worden sein. Anschließend flüchteten die drei Tatverdächtigen von der Tatörtlichkeit in Richtung Bahnhof.

Da sich die Beteiligten größtenteils untereinander kannten, führten die polizeilichen Ermittlungen zeitnah zu den drei Tatverdächtigen, die sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Hinsichtlich der Hintergründe und der einzelnen Tatbeteiligungen dauern die Ermittlungen an. Die beiden Geschädigten erlitten u.a. Prellungen und wurden einer ärztlichen Behandlung zugeführt.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

