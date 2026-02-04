PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Papagei löst Polizeieinsatz aus

Bad Kreuznach, Weyroth (ots)

In den frühen Abendstunden des 3. Februar 2026 informierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Polizei über laute Rufe aus einer Nachbarwohnung. Ein lautstarker Streit wurde vermutet. Die anrückende Polizeistreife traf hingegen nicht auf streitende Menschen, sondern auf einen Papagei, der lautstark Rufe und Schreie von sich gab, die als Wortgefecht wahrgenommen wurden. Was den Unmut in dem Vogel auslöste konnte nicht aufgeklärt werden. Der Papagei wurde zur Ruhe ermahnt und zeigte sich einsichtig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach

