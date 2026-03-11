Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall mit hohem Sachschaden

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Um 13:34 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit ein 61-Jähriger aus Rotenburg an der Fulda mit einem Pkw die B 27 von Berneburg kommend in Richtung Sontra. Der 61-Jährige fuhr zu dieser Zeit auf der rechten Fahrspur und beabsichtigte über die durchgezogene Linie auf einen auf der linken Seite befindlichen Parkplatz abzubiegen. Dabei musste er alle drei Fahrspuren (incl. der Gegenfahrbahn) überqueren. Ein dahinterfahrender 66-Jähriger aus der Gemeinde Friedewald fuhr zu diesem Zeitpunkt hinter dem 61-Jährigen und beabsichtigte kurz vor dem Parkplatz den Pkw des 61-Jährigen zu überholen. Hierzu fuhr er mit seinem Auto auf die linke der zwei Fahrspuren in Richtung Sontra. In diesem Moment bog der 61-Jährige in Richtung des Parkplatzes ab, wodurch es zum Zusammenstoß beider Autos mit einem Sachschaden von ca. 40.000 EUR kam.

B 27 voll gesperrt

Der 51-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall war die Bundesstraße bis ca. 15:15 Uhr voll gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weiterer Unfall

Aufgrund der Vollsperrung musste, um 14:30 Uhr, ein Sattelzug in Höhe des Abzweigs nach Hornel wenden. Dabei fuhr dieser auf eine Verkehrsinsel auf und beschädigte die dort aufgestellte Schildertafel, wodurch Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise: 05653/97660.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

