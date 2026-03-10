PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 10.03.2026

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Woolworth-Parkdeck in Eschwege (Stad) ist ein geparkter blauer Audi A 3 im Heckbereich beschädigt worden (Schaden 1500 Euro). Der Unfallschaden wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr verursacht. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

Sachbeschädigung an CDU-Parteibüro in Eschwege

In der Herrengasse in Eschwege ist die Hauswand des CDU-Parteibüros mit schwarzer Farbe besprüht worden. Aufgebracht wurde der Schriftzug "Nieder mit der CDU". Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden durch die Kriminalpolizei geführt und richten sich aufgrund erster Hinweise aktuell gegen einen 27-Jährigen aus Eschwege.

Polizei Hessisch Lichtenau

Falschen Gang eingelegt

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Kassel legte am Montag um 17.17 Uhr nach einem kurzen Halt mit seinem Auto in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau aus Unachtsamkeit den Rückwärtsgang ein. In der Folge fuhr der 20-Jährige versehentlich rückwärts und kollidierte mit dem geparkten Wagen einer 31-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. Der Unfallschaden wird mit insgesamt 1000 Euro angegeben.

Scheune aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde am Montag der Aufbruch einer freistehenden Scheune am Ortseingang von Retterode. Demnach brachen unbekannte Täter zwischen Samstag 11.00 Uhr und Montag 16.00 Uhr das Schloss der besagten Scheune auf, klauten jedoch weiter nichts. Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Sattelzug streift Poller

Einen geringfügigen Schaden in Höhe von 75 Euro verursachte ein 56-Jähriger aus Polen, der mit einem Sattelzug in Witzenhausen von der Werrabrücke in die Straße "An der Schlagd" abbog. Im Kurvenbereich erfasste der ausschwenkende Auflieger einen Begrenzungspoller, der aber wieder aufgerichtet werden konnte. An dem Sattelzug entstand ein leichter Streifschaden. Ereignet hatte sich der Unfall am Montag um 07.14 Uhr. Da der Fahrer ein Durchfahrtsverbot missachtet hatte, erhob die hinzugerufene Streife außerdem eine Sicherheitsleistung bei dem 56-Jährigen.

Blutentnahme bei Autofahrerin veranlasst

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrollierten die Beamten der Witzenhäuser Polizei am Montag um kurz vor 16.00 Uhr eine 45-jährige Autofahrerin in der Straße "An der Schlagd". Wegen des Verdachts auf den Konsum von Amphetamin/THC aufgrund eines durchgeführten Drogenvortests veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei der 45-Jährigen. Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen des Erwerbs und Besitzes von Drogen wurden aufgenommen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

