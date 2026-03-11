POL-ESW: Brand einer Scheune
Eschwege (ots)
Im Zusammenhang mit dem Brand einer Scheune werden die Bewohner in Niederdünzebach gebeten aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die umliegenden Straßen sind derzeit wegen Löscharbeiten gesperrt.
Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler
