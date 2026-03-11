POL-ESW: Brand einer Scheune - Erstmeldung
Eschwege (ots)
Um 14:41 Uhr wurde heute der Brand einer Scheune im Eschweger Stadtteil Niederdünzebach gemeldet. Betroffen soll auch ein angrenzendes Wohnhaus in der Straße "Am Bache". Aktuell sind die Feuerwehren im Einsatz.
Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler
