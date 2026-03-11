PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ESW: Brand einer Scheune - Erstmeldung

Eschwege (ots)

Um 14:41 Uhr wurde heute der Brand einer Scheune im Eschweger Stadtteil Niederdünzebach gemeldet. Betroffen soll auch ein angrenzendes Wohnhaus in der Straße "Am Bache". Aktuell sind die Feuerwehren im Einsatz.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

