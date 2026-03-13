Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 13.03.2026

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von 700 Euro hat ein unbekannter, männlicher Täter angerichtet, der am Donnerstag um kurz nach 15.00 Uhr mehrfach gegen eine Tür des Herkules-Einkaufsmarktes in der Augustastraße trat. Der Täter flüchtete und kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß; kurz rasierte blonde Haare; bekleidet mit blauem Pullover, Jeans und weißer Sonnenbrille. Hinweise unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht

Gegen einen 31-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf werden aktuell Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht geführt. Der 31-Jährige soll am Mittwochabend mit einem PKW in Bad Sooden-Allendorf die Werrastraße aus Richtung Hilberlachestraße kommend befahren haben und beim Abbiegen nach rechts in die Straße "Auf dem Steineckel" einen Grundstückszaun beschädigt haben. Anschließend soll der Verursacher die Unfallstelle unerlaubt verlassen haben, konnte aber zwischenzeitlich ermittelt werden. Schäden sind noch keine beziffert.

Mit Krankenfahrstuhl gestürzt

Ein 61-Jähriger aus Eschwege verletzte sich am Donnerstagnachmittag, nachdem er um 15.20 Uhr in der Reichensächser Straße in Eschwege mit einer Mobilitätshilfe (elektr. Fahrstuhl) beim Überfahren einer Bordsteinkante zu Fall kam. Der Vorfall ereignete sich ohne weitere Fremdeinwirkung. Neben der Polizei wurden auch Rettungskräfte verständigt, die den Mann zur weiteren Versorgung (u.a. Kopfplatzwunde) ins Krankenhaus brachten.

Parkrempler (1); Schaden 4000 Euro

Einen Schaden von 4000 Euro hat ein 73-jähriger Autofahrer aus Wehretal am Donnerstag am Ärztehaus in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege verursacht. Der Mann parkte um 10.15 Uhr rückwärts aus, wo er aus Unachtsamkeit mit dem Wagen einer 60-Jährigen aus dem LK Eichsfeld kollidierte. Die Schäden belaufen sich auf 1500 Euro (Verursacher) und 2500 Euro.

Parkrempler (2); Schaden 5000 Euro

Eine 36-jährige Autofahrerin aus Eschwege verursachte einen Schaden von insgesamt 5000 Euro, als sie am Donnerstagabend um 22.27 Uhr auf dem Parkplatz des toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege ausparkte. Sie touchierte dabei den Wagen eines 26-Jährigen aus Sontra. Während an ihrem eigenen Wagen ein Schaden von 3000 Euro entstand, beziffert sich der Schaden an dem anderen Pkw auf 2000 Euro.

Wildunfall

Eine 53-jährige Autofahrerin aus Wehretal erfasste am Donnerstag um kurz nach 19.00 Uhr ein Reh, als sie auf der B 452 von Reichensachsen in Richtung Hoheneiche unterwegs war. Das Tier war später nicht mehr auffindbar. Der Schaden am Auto wird auf 1000 Euro beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Hessisch Lichtenau wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti erstattet. Demnach haben Unbekannte an einer Grundstücksmauer "Am Rain" in Walburg mit Farbe die Buchstaben "PM" aufgebracht. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch 14.00 Uhr und Donnerstag 21.00 Uhr. Hinweise unter 05602/9393-0.

