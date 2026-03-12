PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.03.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auf Gegenfahrbahn geraten

Um 05:16 Uhr befuhr heute früh ein 58-Jähriger aus Suhl mit einem Pkw die B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Witzenhausen. In der Gemarkung von Oberrieden geriet er mit dem Auto zu weit nach links auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 43-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 18:15 Uhr beschädigte gestern Abend eine 37-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw beim Ausparken aus einer Parklücke einen geparkten Pkw Audi. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Der Unfall ereignet sich in der Goldbachstraße in Eschwege.

Sachbeschädigung auf Spielplatz

Unbekannte beschädigte auf dem Spielplatz im Pommernweg in Niederhone mehrerer Spielgeräte/ Gegenstände. Unter anderem wurde ein Tornetz abgeschnitten und eine Metallrutsche mit einer Lasur beschmiert. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt und könnte bis Ende Februar zurückliegen. Die Stadt Eschwege gibt den Sachschaden mit ca. 1400 EUR an. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen auf dem Parkplatz des Campusgeländes wurde am 11.03.26 zwischen 08:05 Uhr und 14:10 Uhr ein Pkw im Frontbereich beschädigt, wodurch Sachschaden entstand. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

